Под Новосибирском построят патриотический парк за 1,7 млрд рублей

В Новосибирской области в следующем учебном году планируют открыть военно-патриотический парк «Авангард». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Парк создадут на базе оздоровительного лагеря «Гренада». Планируется выделить около 1,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию существующих сооружений в лагере.

В парке будут проводить военно-патриотические смены, мероприятия для юнармии, спортивные игры для молодежи. По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, средства также пойдут на создание различных объектов: учебных и жилых корпусов, кинозала, банно-прачечного, спортивного и стрелкового комплексов, парашютной вышки, административных зданий и других сооружений.

Парк «Авангард» планируется открыть в 2024-2025 учебном году.

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