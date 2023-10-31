В Новосибирске суд отменил публичный сервитут проезда на Адриена Лежена

Суд встал на сторону прокуратуры.

Центральный районный суд Новосибирска признал недействительным постановление мэрии о публичном сервитуте для проезда и прохода всех желающих к детскому саду и школе на улице Адриена Лежена по иску прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило нарушение прав жильцов дома №26/2 и потенциальные проблемы: образовался двойной проезд во дворе и нехватка парковочных мест.

Суд принял сторону прокуратуры. Решение еще не является окончательным. Мэрии дали время на обжалование.

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