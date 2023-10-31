Появилась программа празднования Дня народного единства-2023 в Новосибирской области

В День народного единства, 4 ноября, жители Новосибирской области могут присоединиться к различным мероприятиям в каждом районе. Под общим слоганом «Народов много – Родина одна!» праздник проведут в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.

Основная программа включает в себя интерактивную площадку «Аллея дружбы», где можно погрузиться в традиции и обычаи различных народов России. Также проведут мастер-классы по народным играм, выставку традиционных костюмов и «Хлебную карту России».

Официальное открытие начнется в 12:00 на главной сцене. В нем примут участие ведущие коллективы области и гости региона. Также пройдет фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы». Пригласительные бесплатные билеты можно получить с 31 октября по 3 ноября.

Также во время праздника проведут чемпионат по спортивным и боевым искусствам России, мастер-классы по народным играм, поэтическую программу от Новосибирской государственной областной научной библиотеки, а также концертные программы от Дома национальных культур имени Г.Д. Заволокина и исторического парка «Россия – моя история».

Более подробная информация на сайте Министерства культуры Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стендапер Павел Воля во время концерта назвал Новосибирск «Новосибом».