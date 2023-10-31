Стендапер Павел Воля во время концерта назвал Новосибирск «Новосибом»

Комик Павел Воля пообещал приехать в Новосибирск через год.

Во время своего концерта в «Локомотив Арене» комик Павел Воля Новосибирск «Новосибом». Видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале, где выразил благодарность Новосибирску за теплый прием и отметил, что концерт прошел очень душевно и по-семейному.

Он также сообщил, что через год снова вернется в город и проведет два концерта, чтобы все желающие могли посетить его выступление. Однако некоторые поклонники не оценили такое сокращение, так как сокращения: «Новосиб», «Сиб» или «Энск» больше применяют иногородние.



Напомним, Павел Воля, Инстасамка и Moneyken встретились в Новосибирске.