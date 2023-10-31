Павел Воля, Инстасамка и Moneyken встретились в Новосибирске

Павел Воля, Инстасамка и Moneyken сфотографировались на концерте в Новосибирске.

29 октября на концерте в Новосибирске встретились Павел Воля, Инстасамка и Moneyken. Совместное фото скандальная певица опубликовала в своих соцсетях.

Популярный комик прилетел в Новосибирск с новой концертной программой 29 октября. Гостями в его программе стали рэперы Инстасамка и Moneyken. После шоу российские звёзды сделали общую фотографию.

«Новосибирск, спасибо за теплый прием! Полный стадион, а получилось все как-то по-домашнему», — заявил Павел Воля.

Напомним, что концерт Instasamka x Moneyken должен состояться в Новосибирске 31 марта 2024 года. Однако местный «Союз отцов» требует его отмены. По словам председателя организации Сергея Майорова, 23-летняя Дарья Зотеева развращает молодежь.

Ранее певец Сергей Лазарев раскритиковал обслуживание в «Сыроварне» Новосибирска. Совладелец заведения принёс извинения поп-звезде.

Кроме того, на концерте 4 ноября в честь Дня народного единства восьмиклассник из Новосибирска Артём Жиров споёт вместе с популярным российским исполнителем SHAMAN'ом.