Пресс-секретарь Песков раскрыл главный приказ президента Путина на совещании с силовым блоком

Соответствующие органы будут предпринимать следственные действия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что после совещания российского лидера Владимира Путина с силовым блоком приняли решение усилить меры по противодействию вмешательству извне в дела государства.

По словам Пескова, совещание проходило в закрытом формате. На нем обсудили вопросы связанные с информационными внешними манипуляциями, особенно в свете событий на Ближнем Востоке. Представитель Кремля отметил, что соответствующие органы проведут следственные мероприятия.

Ситуацию проанализируют, чтобы минимизировать или полностью исключить незаконные действия в будущем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин обратился с советом к переживающим за граждан Израиля.