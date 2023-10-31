Россияне признались, что привыкли заедать любой стресс сладостями

Аналитики выяснили, что эмоциональным перееданием страдают 57% россиян.

Специалисты сервиса Работа.ру провели исследование и выяснили, что 57% россиян страдают от эмоционального переедания. Причем 28% опрошенных справляются со стрессом с помощью заедания проблемы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, почти половина граждан (42%) привыкла заедать свой стресс сладким. Причем мучные и кондитерские изделия пользуются популярностью у 29% опрошенных. Еще 13% опрошенных предпочитают чипсы, а также мясо и рыбу. А фастфуд выбирают 12% участников опроса.

В исследовании отмечается, что последствия такого заедания могут быть абсолютно разными. Например, избыточная масса тела (47%), отсутствие бодрости (26%), чувство вины и стыда (24%), проблемы со здоровьем (22%). И только 21% россиян не сталкиваются с последствиями заедания.

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