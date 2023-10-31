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общество

Секретарь Совбеза РФ Патрушев проведёт совещание в Томске

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведёт совещание в Томске.

31 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведёт совещание в Томске по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили в администрации Томской области.

В совещании также поучаствуют сибирский полпред президента России Анатолий Серышев, руководители регионов СФО и представители федеральных министерств и ведомств.

27 октября заседание совета начальников органов Федеральной службы безопасности СФО прошло в Омске. В последний раз Патрушев приезжал в Томск на подобное совещание в 2011 году.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления с 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери свыше 90 тысяч военнослужащих, включая убитых и раненых.

Ранее Сиб.фм писал, что в мэрии прокомментировали унижения ребёнка учительницей в одной из школ Новосибирска.

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Диана Джафарова
журналист

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