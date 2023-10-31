Секретарь Совбеза РФ Патрушев проведёт совещание в Томске

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведёт совещание в Томске.

31 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведёт совещание в Томске по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили в администрации Томской области.

В совещании также поучаствуют сибирский полпред президента России Анатолий Серышев, руководители регионов СФО и представители федеральных министерств и ведомств.

27 октября заседание совета начальников органов Федеральной службы безопасности СФО прошло в Омске. В последний раз Патрушев приезжал в Томск на подобное совещание в 2011 году.

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