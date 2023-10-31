Школьник из Новосибирска споёт с SHAMAN'ом в Москве в День народного единства

Ученик восьмого класса из Новосибирска Артем Жиров станет участником концерта, организованного в честь Дня народного единства. Он присоединится к популярному российскому исполнителю SHAMAN'у. Информацию об этом в беседе с Сиб.фм подтвердила Юлия Исакова, советник директора МАОУ СОШ №215 имени Д. А. Бакурова.

Артём успешно прошёл конкурсный отбор на участие во Всероссийском проекте «Хор Первых» от молодёжной организации «Движение первых». Всего в концерте примут участие 1444 ребёнка и около 150 взрослых участников из различных регионов России.

Юлия Исакова отметила, что этот проект стал возможностью для Артёма и других учеников проявить свой творческий потенциал. Ранее Артём уже принимал участие в исполнении гимна Севастополя на фоне Новосибирска для видео-поздравления города.

На концерте планируется исполнение авторских песен «Хора Первых», а также народных русских композиций. Помимо SHAMAN'а, на мероприятии по случаю Дня народного единства должны выступить и другие звёзды российской эстрады, чьи имена пока не разглашаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что блогер из Новосибирска презентовала музыкальный клип на трек «Дышит маточкой» в «Кино Сити».