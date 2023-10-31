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общество

Стало известно, как в ЛНР работает магазин с товарами из Новосибирской области

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Там представлены разнообразные кондитерские изделия, консервы, макароны, крупы и т.д.

Магазин товаров из Новосибирской области открылся в Беловодском районе Луганской Народной Республики. В магазине широкий ассортимент продуктов, включая кондитерские изделия, консервы, макароны, крупы, растительное масло и бытовую химию.

Делегация из Министерства промышленности и торговли Новосибирской области посетила Луганскую Народную Республику в рамках рабочей поездки. Об этом сообщили в администрации Беловодского района.

Открытие магазина связано с необходимостью обеспечения товарами подшефного района, чтобы удовлетворить потребности местных жителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 1 ноября начнет работу научно-производственный форум «Золотая долина».

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Игорь Кириченко
Журналист

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