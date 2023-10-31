В Новосибирске 1 ноября начнет работу научно-производственный форум «Золотая долина»

С 1 по 2 ноября стартует первый научно-производственный форум «Золотая Долина». Он пройдет на базе Новосибирского государственного университета.

Форум направлен на выявление направлений и способов взаимодействия между различными секторами науки, производства и бизнеса, а также на стимулирование усилий в создании новых технологий и материалов.

Мероприятие соберет представителей университетов, инновационных компаний, научных институтов, промышленных предприятий и организаций сферы услуг, с целью построения партнерских отношений для достижения технологического суверенитета. Ожидается участие более 1000 гостей, включая экспертов и практиков со всего региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске увеличился перечень поставщиков реабилитационных услуг для участников СВО.