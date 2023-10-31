сегодня
31 октября, 20:24
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня
31 октября, 20:24
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня 18:48
общество

В Новосибирске 1 ноября начнет работу научно-производственный форум «Золотая долина»

Фото: Pexels.com

С 1 по 2 ноября стартует первый научно-производственный форум «Золотая Долина». Он пройдет на базе Новосибирского государственного университета.

Форум направлен на выявление направлений и способов взаимодействия между различными секторами науки, производства и бизнеса, а также на стимулирование усилий в создании новых технологий и материалов.

Мероприятие соберет представителей университетов, инновационных компаний, научных институтов, промышленных предприятий и организаций сферы услуг, с целью построения партнерских отношений для достижения технологического суверенитета. Ожидается участие более 1000 гостей, включая экспертов и практиков со всего региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске увеличился перечень поставщиков реабилитационных услуг для участников СВО.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в