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общество

В Новосибирске увеличился перечень поставщиков реабилитационных услуг для участников СВО

Фото: Pexels.com

На 30 октября в Новосибирской области выдали 382 реабилитационных сертификата участникам спецопераций и их семьям.

Эти сертификаты позволяют посещать большее количество спортивных учреждений. Большинство военных выбирают социально-медицинскую реабилитацию. Также есть запросы на зубопротезирование и медицинскую помощь.

Представители правительства отметили, что список учреждений постоянно расширяется. Подобные услуги готовы предоставлять как государственные, так и коммерческие организации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пресс-секретарь Песков раскрыл главный приказ президента Путина на совещании с силовым блоком.

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Игорь Кириченко
Журналист

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