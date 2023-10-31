В Новосибирске увеличился перечень поставщиков реабилитационных услуг для участников СВО

На 30 октября в Новосибирской области выдали 382 реабилитационных сертификата участникам спецопераций и их семьям.

Эти сертификаты позволяют посещать большее количество спортивных учреждений. Большинство военных выбирают социально-медицинскую реабилитацию. Также есть запросы на зубопротезирование и медицинскую помощь.

Представители правительства отметили, что список учреждений постоянно расширяется. Подобные услуги готовы предоставлять как государственные, так и коммерческие организации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пресс-секретарь Песков раскрыл главный приказ президента Путина на совещании с силовым блоком.