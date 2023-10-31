В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в ноябре

В ноябре в России вступят в силу новые законы.

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу уже в ноябре. Одним из них является закон, предусматривающий штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг. Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Этот закон будет дополнительно защищать граждан от недобросовестных продавцов. Теперь нельзя будет включать в договор купли-продажи условия о принудительном приобретении дополнительных товаров или услуг, чтобы покупатель не нес лишних расходов, — отметил Вячеслав Володин.

Кроме того, с 3 ноября будет возможность обратиться во внесудебном порядке с заявлением о признании себя банкротом при задолженности от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также новый закон, который вступит в силу 3 ноября, закрепляет понятия "инновационные технологии", "технологическая компания" и "малая технологическая компания". Это позволит оказывать поддержку таким компаниям. Особенно это будет полезно для стартапов и инновационных проектов.