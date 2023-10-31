В Новосибирск прилетели более 100 «пьяных» птиц

Более 100 пьяных свиристелей прилетели в Новосибирск.

Орнитолог Алексей Яновский поделился с VN.ru тем, что около Академгородка в Новосибирске была замечена стая свиристелей. Они активно едят местную ягоду, а особенно рябину, которой в регионе сейчас достаточно много.

Он отметил, что птицы предпочитают объедать прошлогоднюю перебродившую ягоду, после чего, в лёгком опьянении, они начинают терять ориентир и во время полёта врезаются в стёкла домов.

«По опыту прошлых зим можно посоветовать горожанам, которые увидят упавших с деревьев и замерзающих на снегу “пьяных” свиристелей, собрать их в коробку и отнести в тепло, — объяснил Алексей Яновский.

Орнитолог добавил, что благодаря такому «вытрезвителю» птицы могли восстановиться уже за пару часов.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке накормили тыквой амурских тигров Максимуса и Лапу.