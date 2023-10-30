Амурских тигров Максимуса и Лапу накормили тыквой в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке накормили тыквой амурских тигров Максимуса и Лапу.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новосибирский зоопарк» опубликовали видеозапись с показательным кормлением — амурских тигров Максимуса и Лапу накормили тыквой.

Один из них один из тигров нашел внутри нее кусок мяса и утащил с собой. Другой тигр начал играться обнаруженной тыквой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке появился новый обитатель — маленький лимоннохохлый какаду. Птенец родился в начале сентября, когда погода стала прохладной, что вызвало беспокойство сотрудников зоопарка. Чтобы избежать возможных проблем и стресса для родителей, решено было забрать птенца и докормить его искусственно.

Напомним, что 26 октября в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило манул Зеленогорск перевернул миску с молоком.