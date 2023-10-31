В Новосибирске более 200 дольщиков получили новые квартиры

В Новосибирске в эксплуатацию ввели крупнейшее здание, предназначенное для 206 дольщиков, по адресу улица Есенина, 12/1 в Дзержинском районе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По информации ведомства, сегодня, 31 октября, завершили ввод объекта в эксплуатацию. По итогу, 206 дольщиков получат квартиры.

Строительство здания началось в 2018 году под руководством компании «Совел». Ориентировочный срок окончания работ планировали на второй квартал 2021 года. Однако застройщик обанкротился. На момент банкротства объект был готов лишь на 40%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что доля просторных квартир в новостройках Новосибирска меньше 1%.