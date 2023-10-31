В Новосибирске таможенники выявили 25 тысяч пачек нелегальных сигарет

В Новосибирске обнаружили более 25 тысяч пачек сигарет с нарушением обязательной маркировки в магазине по продаже табака.

По данным сотрудников органов внутренних дел, в ходе проверки торговой точки новосибирскими таможенниками были выявлены факты незаконного хранения и реализации табачной продукции различных наименований производства: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Армении, Объединенных Арабских Эмиратов и России.

На стеллажах и в складском помещении торгового помещения таможенники выявили 19,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации. Также на 5,7 тысяч пачек сигарет были обнаружены признаки поддельных акцизных марок РФ.

Немаркированные сигареты изъяты сотрудниками органов внутренних дел, в связи с тем, что продажа табачных изделий с нарушением правил маркировки средствами идентификации и акцизными марками РФ запрещена на территории России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске таможенники пресекли незаконный вывоз 800 тысяч рублей.