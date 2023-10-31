В Новосибирске выпустили специальные электростанции для работы в поле

В Новосибирске ученые компании «Ликом» показали новую гибридную электростанцию. Она специально разработана для удаленных районов, включая северные территории, а также для использования в объектах туристической инфраструктуры и нефтедобывающих предприятиях. Об этом сообщил один из основателей компании Александр Езерский.

Эти гибридные электростанции в первуюочередь предназначены для обеспечения энергией баз отдыха, глэмпингов, а также для обеспечения электричеством объектов нефтедобычи и других отдаленных мест. В планах компании на будущее — применение на более широком рынке. Новая разработка обеспечивает отопление, функционирование электроприборов и освещение.

Езерский подчеркнул, что эта система уникальна благодаря способности производить более экологичную электроэнергию и работать без шума. Стоимость производства электроэнергии с использованием данной технологии оказывается в три раза дешевле, чем при обычных методах. Более того, сама электростанция может работать в течение недель без заправки.

Для изготовления электростанций компания использует дизельные генераторы от Новосибирского завода генераторных установок, литиевые батареи китайского производства, а также специальное программное обеспечение для интеллектуального управления зарядом и потреблением энергии.

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