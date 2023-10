Плазма переболевших COVID-19 пациентов уменьшила смертность на ИВЛ

Учёные исследовали возможность использования плазмы для лечения пациентов на ИВЛ.

Исследование, проведенное бельгийскими учеными, показало, что использование плазмы с нейтрализующими антителами, полученной от людей, переболевших COVID-19, значительно снижает смертность среди пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) на искусственной вентиляции легких.

В результате исследования, включившего 475 человек, опубликованного в The New England Journal of Medicine, было выявлено, что вливание плазмы с титром нейтрализующих антител 1:160 в течение пяти дней после начала искусственной вентиляции легких приводит к снижению смертности на 28-й день наблюдения.

Смертность в группе пациентов, которым была введена плазма, составила 35,4 процента, в то время как в группе, получавшей стандартное лечение, она составила 45 процентов. Это различие имеет статистическую значимость (p = 0,03). Однако стоит отметить, что из-за ограниченного количества реконвалесцентной плазмы только 17,7 процента пациентов в экспериментальной группе получили данную процедуру.

Тем не менее, частота нежелательных явлений была сопоставима между двумя группами. Эти результаты подчеркивают потенциальную эффективность использования плазмы переболевших COVID-19 пациентов для лечения ОРДС и снижения смертности среди пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

