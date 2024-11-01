Названы условия, как мобилизованные новосибирцы могут навсегда вернуться из зоны СВО

Юрист по военным делам Ярослав Волков назвал основания для увольнения из ВС РФ.

Как пояснил юрист в интервью Сиб.фм, мероприятия по призыву военнообязанных в РФ еще не завершены, так как периоды мобилизации начинаются и завершаются после установления официального указа главы государства. Согласно документу, принятому в 2022 году, военнослужащие смогут покинуть зону боевых действий после завершения СВО.

«При этом есть несколько оснований для увольнения из ВС РФ. Например, достижение предельного возраста — для рядовых 50 лет, для офицеров — 60. Признание «негоден» по состоянию здоровья. Вступление в силу приговора о лишении свободы мобилизованного», — пояснил Ярослав Волков.

Ранее новосибирский политолог Александр Чугай пояснил, почему России не нужна вторая волна мобилизации.