Роспотребнадзор проводит проверку после вспышки кишечной инфекции в Новосибирске

В Новосибирске произошло массовое отравление.

Роспотребнадзор обнаружил вспышку острой кишечной инфекции среди взрослых жителей Новосибирска. Теперь специалисты проводят эпидемиологическое расследование в отношении неизвестного предприятия общепита. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления

Название проверяемого заведения не указано. Чтобы установить источник и причины заболеваемости, был проведёт комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В их числе — исследования проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря. Специалисты также проверят материал от сотрудников предприятия общепита и заболевших.

В итоге Роспотребнадзор выявил нарушения и закрыл организацию общественного питания. В сообщении сказано, что заведение «добровольно приостановило деятельность». Там проведут дезинфекцию и другие профилактические мероприятия.

«Информация о данном инциденте направлена в прокуратуру Новосибирской области. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с детьми-мигрантами, которые угрожали новосибирским школьникам ножами.