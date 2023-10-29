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общество проиcшествия

Роспотребнадзор проводит проверку после вспышки кишечной инфекции в Новосибирске

Фото: freepik.com

В Новосибирске произошло массовое отравление.

Роспотребнадзор обнаружил вспышку острой кишечной инфекции среди взрослых жителей Новосибирска. Теперь специалисты проводят эпидемиологическое расследование в отношении неизвестного предприятия общепита. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления

Название проверяемого заведения не указано. Чтобы установить источник и причины заболеваемости, был проведёт комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В их числе — исследования проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря. Специалисты также проверят материал от сотрудников предприятия общепита и заболевших.

В итоге Роспотребнадзор выявил нарушения и закрыл организацию общественного питания. В сообщении сказано, что заведение «добровольно приостановило деятельность». Там проведут дезинфекцию и другие профилактические мероприятия.

«Информация о данном инциденте направлена в прокуратуру Новосибирской области. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с детьми-мигрантами, которые угрожали новосибирским школьникам ножами.

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Диана Джафарова
журналист

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