В Новосибирской области подписана концессия на строительство КПО «Левобережный»

Строительство КПО «Левобережный» в Новосибирске получило официальное разрешение от местных властей.

31 октября было подписано концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов и директор МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков стали участниками этого соглашения. По словам замгубернатора Сергея Семки, строительство комплекса начнется после проведения инженерных изысканий и прохождения экологической экспертизы.

Семка также отметил, что концессионеры обязаны предоставить жителям полную информацию о проекте, включая материалы обсуждений. Он подчеркнул, что если проект не пройдет госэкспертизу, то его реализация не состоится.

Инвестиции в создание комплекса по переработке твердых коммунальных отходов составят более 3,2 млрд рублей. Комплекс будет способен принимать до 300 тысяч тонн отходов ежегодно. Планируется, что строительство комплекса будет завершено в течение двух лет после регистрации договоров аренды земельных участков.

Комплекс будет расположен в 3,3 километрах от села Верх-Тула под Новосибирском, что обеспечит достаточное расстояние до ближайших жилых домов.

Напомним, в Новосибирске улица Ленина станет пешеходной на 2,5 месяца.