В Новосибирской области военный комиссар назвал сумму минимальных выплат на СВО

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев раскрыл финансовые детали о зарплате военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Он подчеркнул, что при первом заключении контракта на год и более военнослужащим выплачивается единовременная сумма в размере 195 тысяч рублей. После заключения контракта военнослужащие проходят доподготовку и адаптацию в течение 2-3 недель перед отправкой в воинскую часть.

Евгений Кудрявцев отметил, что денежное довольствие военнослужащих начинается от 204 тысяч рублей. Это минимальная выплата для рядовых и стрелков без дополнительных наград или званий. Он также уточнил, что с учётом индексации в октябре, выплата в ноябре будет ещё выше.

Кроме того, военный комиссар отметил, что жители Новосибирской области получают дополнительные 100 тысяч рублей от губернатора региона при заключении контракта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске увеличился перечень поставщиков реабилитационных услуг для участников СВО.