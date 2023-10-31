В Новосибирском районе насмерть сбили пешехода

Сегодня, 31 октября, в Новосибирском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.

Водитель автомобиля ВАЗ-21144, двигаясь по автодороге «Северный обход города Новосибирска» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход, мужчина 1972 года рождения, скончался. Установлено, что в момент аварии у пешехода на верхней одежде отсутствовали световозвращающие элементы», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пропал 36-летний Александр Зенков из Оби.