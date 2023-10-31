Видеоблогера Хасбика подозревают в беспорядках в Махачкале

На видеоблогера Хасбика Магомедова написали заявление за призыв к беспорядкам.

Генпрокуратура проверит российского видеоблогера Хасбика Магомедова по экстремистской статье за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. Заявление на него написал один из подписчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Подписчика возмутили посты в телеграм-канале Хасбика, где в первом он указал протест против еврейских беженцев, а во втором — осуждение администрации гостиницы за то, что они поселили у себя этот народ. Видеоблогер яростно высказался об отеле, куда, по его словам, местные жители не всегда могут дозвониться, но, в свою очередь, он сейчас переполнен «чужим» народом.

По мнению подписчика, такие громкие заявления могли спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта в Махачкале, после которого задержано уже 83 человека.

Сейчас на видеоблогера написали заявления в прокуратуру дагестанской столицы и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и экстремизме.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что правоохранительные органы, прибывшие в аэропорт Махачкалы на фоне беспорядков, задержали граждан.