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политика общество

Владимир Путин назвал причины беспорядков в Махачкале

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ объяснил, почему начались беспорядке в аэропорту Махачкалы.

Как сообщает ТАСС, за беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят спецслужбы стран Запада, действовавшие с украинской территории.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентур западных спецслужб», — заявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Он также отметил, что ответственность несут и власти в Киеве, так как они «под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России».

Напомним, что массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, в результате которых пострадали полицейские и были отменены рейсы, стали главной новостью этой ночи.

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Валерия Митрохина
Журналист

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