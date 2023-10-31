Житель Югры не смог выбраться из ледяной западни водоема и погиб

Тело погибшего мужчины доставали водолазы.

В Югре 36-летный местный житель не проявил осторожность и провалился под лед. К сожалению, мужчина погиб. Об этом сообщает ugra-news.

Как сообщили спасатели, все произошло на карьере вблизи деревни Ярки. Лед на том месте еще не окреп. Соответственно, как только мужчина встал на тонкую поверхность, она провалилась. Выбраться самостоятельно из ледяной ловушки югорчанин уже не смог.

Водолазы обследовали 40 квадратных метров дна карьера и смогли обнаружить тело погибшего, после чего подняли его на поверхность.

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