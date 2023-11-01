27 новосибирских школьников споют с SHAMAN'ом на концерте в Москве

На концерте в Москве 4 ноября 27 новосибирских школьников споют вместе с SHAMAN'ом.

На концерте 4 ноября в честь Дня народного единства 27 детей из школы Новосибирска споют вместе с популярным российским исполнителем SHAMAN'ом. Об этом корреспонденту «Сиб.фм» сообщила советник директора по воспитанию МАОУ СОШ №215 имени Д. А. Бакурова Юлия Исакова.

По её словам, 27 школьников прошли конкурсный отбор на Всероссийский проект «Хор Первых» от молодёжной организации «Движение первых». Сейчас они вместе с Юлией находятся в Москве, где проходят репетиции и готовят концерт ко Дню народного единства.

«Мы будем петь авторские песни, которые были написаны для ребят "Хора первых". Мы их уже исполняли на "Тавриде" и будем исполнять снова. Будут и новые песни, русские национальные. Говорят, что будем выступать на одной сцене с SHAMAN'ом», — рассказывает педагог.

На концерте в День народного единства должны появиться и другие звёзды российской эстрады, однако их имена пока неизвестны.

«Наши ребята прямо сейчас находятся в Москве, посещают мастер-классы, занимаются с профессионалами и репетируют. 4 ноября "Хор Первых" выступит с несколькими песнями на праздничном концерте в честь открытия выставки "Россия". Я даже немного завидую ребятам, ведь они станут частью масштабного и значимого события для всей страны», — прокомментировала заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области Мария Ом.

Напомним, что стало известно, сколько зарабатывает российский певец SHAMAN.