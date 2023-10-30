Стало известно, сколько зарабатывает российский певец SHAMAN

Концерт певца Ярослава Дронова выходит стоимостью в три миллиона рубля.

Концертный директор певца Сергей Лавров рассказал изданию NEWS.ru, что у исполнителя достаточно много концертов, так как сейчас в моде патриотические песни и его популярность находится на самом пике.

SHAMAN зарабатывает на выступлениях и корпоративах 50-100 тысяч евро. А за один концерт получает от двух до трех миллионов рублей.

Напомним, что на концерте в Москве 4 ноября в честь Дня народного единства восьмиклассник из Новосибирска Артём Жиров споёт вместе с популярным российским исполнителем SHAMAN'ом. По словам педагога, Артём только начинает участвовать в масштабных проектах «Движения первых». Ранее мальчик вместе с куратором исполнил гимн России в Севастополе в составе хора.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что россиянин на концерте SHAMAN`a спел лучше самого SHAMAN`a.