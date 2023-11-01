Бастрыкин потребовал доложить о госпитализации ребёнка после тренировки в Новосибирске

Следственный комитет Новосибирской области взялся за проверку одного из спортивных центров города, где мальчика сильно избили по просьбе тренера.

По данным пресс-службы СК России по Новосибирской области, глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что после занятия в секции бокса в Новосибирске, ребёнок попал в больницу с сотрясением мозга. Его избили по просьбе тренера, так как мальчик не поздоровался с ним. Сейчас мальчик по-прежнему находится в больнице на восстановлении. Мама отмечает, что он стал очень закрытым и пугливым, она уверена, что такой метод не только нанёс физический урон юному боксёру, но и сломал его психологически.