В Новосибирске ребёнок после тренировки по боксу попал в больницу

После занятия в секции бокса в Новосибирске ребёнок попал в больницу с сотрясением мозга.

Жительница Новосибирска хочет добиться отстранения от работы тренера, из-за которого её ребёнок получил сотрясение. Об этом сообщила редакция «Прецедента».

По словам сибирячки, 25 октября её сын пришёл на занятия по боксу, но не поздоровался перед этим со своим тренер. Мужчину это возмутило и он решил «отомстить» мальчику, поставив его в спарринг с четырьмя ребятами, с которыми ребёнок боксировал без остановки. Перед этим тренер сказал им, чтобы били они достаточно сильно и не щадили парня.

Уже во время второго спарринга мальчик заплакал от сильной боли, но бился до конца. После шести раундов он ушёл в раздевалку и начал плакать там. Дети пытались утешить его и извинялись за то, что были жестоки, аргументируя это тем, что они просто испугались тренера.

«Дети говорили, что им очень жаль моего сына, и они делали то, что говорил им тренер», – рассказала мама мальчика.

Когда сын вернулся домой, мама заметила у него кровоподтеки и синяки на обоих ушах, несмотря на то, что он был в шлеме во время тренировки. Кроме того, у мальчика болела голова и была сильная тошнота. Родители вызвали скорую помощь, парня увезли в больницу. Там ему сделали рентген, который показал, что у ребёнка сотрясение головного мозга.

Несмотря на беседу с мамой мальчика, тренер всё же считает свои методы воспитания правильными.

В свою очередь, сибирячка уже подала заявление в полицию и хочет добиться справедливости, чтобы тренера отстранили от работы.

Сейчас мальчик по-прежнему находится в больнице на восстановлении. Мама отмечает, что он стал очень закрытым и пугливым, она уверена, что такой метод не только нанёс физический урон юному боксёру, но и сломал его психологически.

«Он не хочет бросать бокс, но в эту школу он больше не вернется», — добавила сибирячка.

Напомним, что мамы новосибирских школьников откровенно рассказали об учительском буллинге.