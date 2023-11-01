Депутат из Красноярска требует отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее «антироссийской позиции»

Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков обратился потребовал отменить запланированный концерт Дианы Арбениной. Он заявил, что артистка, выступающая против воссоединения Крыма с Россией, не должна выступать в стране.

В своём обращении к мэру города Владиславу Логинову депутат отметил, что артистка, оскорблявшая жителей России, не заслуживает поддержки и не должна зарабатывать своими концертами в России.

В мэрии депутату ответили, что решение о запрете культурных мероприятий может принять только суд. Депутатское обращение перенаправили в Министерство внутренних дел и Министерство спорта края.

Арбенина назвала отмену концерта диверсией против российских граждан. Концерт артистки должен состояться 26 ноября в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Единая Россия» организует мероприятия ко Дню народного единства.