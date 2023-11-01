635 млн рублей выделят Новосибирску на новые станции метро

На новые станции метро в Новосибирске выделят 635 млн рублей.

По данным Telegram-канала «Новосибирск«, правительство Новосибирской области предоставит субсидию Новосибирску на разработку новых станций метро. Изменения в региональную госпрограмму рассмотрели сегодня, 1 ноября, на внеочередном заседании правительства.

«Средства на данную меру поддержки в размере 635 млн рублей предусмотрены в законе о бюджете Новосибирской области», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

По его словам, планируется разработка проектной документации левого тоннеля «Золотая нива» – «Березовая роща», двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская».

Минимальной срок работы указан от 1,5 до 2 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что проезд в Новосибирском метро может подорожать.