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общество спорт

Экс-боец UFC Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы

Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram* поделился мнением о штурме аэропорта Махачкалы.

Нурмагомедов призывал не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром. Он отметил, что нужно задержать тех, кто были организаторами штурма. Нурмагомедов призвал смягчить наказание до административного.

Слова Хабиба Нурмагомедова поддержали уже 57 тысяч человек.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спортсмен из ЮАР выиграл международный турнир по сквошу в Новосибирске.

Instagram* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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