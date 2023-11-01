Эксперт Мартынова рассказала о трех упражнениях для улучшения памяти

По словам специалиста, в этом могут помочь интеллектуальные викторины и упражнения на мелкую моторику.

Психолог гериатрического центра Сениор Групп «Малаховка» Елена Мартынова рассказала в беседе с Pravda.Ru о ключевых упражнениях, которые помогут улучшить память.

По словам специалиста, этому поспособствуют интеллектуальные упражнения и викторины. Они активируют мыслительные процессы и соответственно развивают память, внимание, а также концентрацию.

Кроме того, психолог посоветовала заниматься упражнениями на мелкую моторику, например, делать обычные вещи другой рукой. Вдобавок улучшить память может даже прослушивание музыки, так как в этот момент в мозге образуются новые нейронные связи.

Напомним, психологи дали советы по адаптации ребенка к школе после долгих каникул.