«Гастрокорт» уводит посетителей у одного из крупнейших ТРЦ Новосибирска

Владельцы ресторанов и кафе в фуд-корте ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщили о снижении выручки на 40% за последние месяцы.

Они отметили, что это падение связано с переездом некоторых торговых точек на 4-й этаж, где посещаемость меньше. Также на снижение влияет конкуренция с «Гастрокортом», расположенным напротив, где более 120 точек общепита.

По мнению экспертов, развитие гастрокортов скорее не приведет к полному исчезновению фуд-кортов из торговых центров, поскольку их целевая аудитория пересекается лишь частично.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Москве спасли запертого в машине кота, который сидел 4 дня без еды и воды.