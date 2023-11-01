сегодня
01 ноября, 22:09
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 93.28 | eur 98.43
сегодня
01 ноября, 22:09
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 93.28 | eur 98.43
сегодня 20:00
общество

«Гастрокорт» уводит посетителей у одного из крупнейших ТРЦ Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов

Владельцы ресторанов и кафе в фуд-корте ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщили о снижении выручки на 40% за последние месяцы.

Они отметили, что это падение связано с переездом некоторых торговых точек на 4-й этаж, где посещаемость меньше. Также на снижение влияет конкуренция с «Гастрокортом», расположенным напротив, где более 120 точек общепита.

По мнению экспертов, развитие гастрокортов скорее не приведет к полному исчезновению фуд-кортов из торговых центров, поскольку их целевая аудитория пересекается лишь частично.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Москве спасли запертого в машине кота, который сидел 4 дня без еды и воды.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в