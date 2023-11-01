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общество

В Москве спасли запертого в машине кота, который сидел 4 дня без еды и воды

Фото: скриншот из видео

В центре Москвы спасли кота у торгового центра.

В центре Москвы спасли кота из запертой машины Mitsubishi Outlander на волгоградских номерах. Животное сидело без еды и воды уже четвёртый день. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Животное заметили на парковке торгового центра «Модный сезон». Люди вызвали спасателей. Автомобиль не могли открыть без разрешения водителя. Со слов парковщиков, мужчину забарала полиция.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске строят здание для музыкальной школы № 10 в Академгородке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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