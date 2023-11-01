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общество

В Новосибирске строят здание для музыкальной школы № 10 в Академгородке

Фото: t.me/alokot

Открытие здания планируется на 1 сентября 2025 года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в городе началось строительство здание для детской музыкальной школы № 10 в Академгородке. Об этом глава города написал в своем Телеграм-канале.

«С 1974 года она находится на цокольном этаже лицея № 130 им. Академика М. А. Лаврентьева. Здесь занимаются 800 ребятишек», — написал Локоть.

Он отметил, что в четырёхэтажном здании будет 50 классов с новыми музыкальными инструментами и зрительный зал на 350 мест. Открытие планируют на 1 сентября 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск получит субсидию от правительства области на новые станции метро.

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Игорь Кириченко
Журналист

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