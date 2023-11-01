Новосибирск получит субсидию от правительства области на новые станции метро

На сумму 635 миллионов рублей из областного бюджета выделили субсидию для Новосибирска на разработку проектно-сметной документации, необходимой для строительства Новосибирского метрополитена.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал о дополнении государственной программы региона новым этапом, направленным на предоставление субсидий для разработки таких документов. Это часть плана по строительству новых станций и инфраструктуры метрополитена в городе.

Планируется, что в ближайшем будущем разработают проекты левого тоннеля «Золотая Нива» – «Березовая роща» (протяжённостью 526 метров), двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная», а также электродепо «Волочаевская».

Работы планируют закончить в течение 1,5 – 2 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за 530 миллионов рублей продают стадион СКА на Воинской.