сегодня
01 ноября, 19:07
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня
01 ноября, 19:07
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня 17:10
общество

В Новосибирске за 530 миллионов рублей продают стадион СКА на Воинской

Фото: «АиФ-Новосибирск»

На улице Воинская, 1/1 в Новосибирске выставили на продажу стадион Спортивного клуба армии (СКА).

Стоимость объекта — 530 млн рублей. Он имеет общую площадь 4000 квадратных метров. Реклама о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений. Стадион включает в себя ледовое поле для занятий на коньках и игр в хоккей.

Агентство недвижимости «Новактив» назвало продаваемый объект готовым бизнесом. Владелец стадиона вложился в его развитие и теперь желает получить прибыль. Стадион принадлежит физическому лицу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на Ключ-Камышенском плато построят новый микрорайон.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в