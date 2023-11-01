В Новосибирске за 530 миллионов рублей продают стадион СКА на Воинской

На улице Воинская, 1/1 в Новосибирске выставили на продажу стадион Спортивного клуба армии (СКА).

Стоимость объекта — 530 млн рублей. Он имеет общую площадь 4000 квадратных метров. Реклама о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений. Стадион включает в себя ледовое поле для занятий на коньках и игр в хоккей.

Агентство недвижимости «Новактив» назвало продаваемый объект готовым бизнесом. Владелец стадиона вложился в его развитие и теперь желает получить прибыль. Стадион принадлежит физическому лицу.

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