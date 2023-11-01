Госдума приняла проект обращения к ООН из-за погибших детей на Ближнем Востоке

Государственная Дума приняла проект постановления об обращении к Организации Объединенных Наций в связи с увеличивающейся гуманитарной кризисной ситуацией и гибелью детей в зоне палестино-израильского конфликта. Документ представили на рассмотрение 30 октября.

Госдума призывает к активизации деятельности рабочей группы Совета безопасности ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов, а также призывает к дополнительным усилиям со стороны специализированных учреждений ООН, таких как Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, созданный в 1968 году.

Парламентарии уверены, что спасение детей Палестины, Израиля и соседних стран от страданий и смерти в рамках длительного конфликта возможно лишь при объединении усилий правительств, парламентов и гражданского общества вокруг ООН и Совета безопасности ООН.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пресс-секретарь Песков раскрыл главный приказ президента Путина на совещании с силовым блоком.