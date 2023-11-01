Историк Кокоулин рассказал о проституции в Новосибирске в начале 20-го века

Новосибирский историк Владислав Кокоулин рассказал «Сиб.фм» о проституции в Новониколаевске в начале 20-го века.

В Новосибирске доктор исторических наук Владислав Кокоулин в беседе с «Сиб.фм» перечислил места скопления проституток в Новониколаевске начала XX века.

По его словам, во времена революций, Гражданской войны и НЭПа Новониколаевск стремительно заполнялся людьми. Среди них были беженцы, представители уголовного мира и деревенские девушки, которые искали «лёгких денег».

«Если посмотреть газетную хронику тех времён, то можно сделать вывод, что большинство проституток в городе были приезжими и неимущими. Но иногда встречались среди проституток и женщины образованные из числа телеграфисток, конторщиц, артисток», — рассказывает эксперт.

Историк подчёркивает, что притоны располагались в разных частях Новониколаевска: на улице Кузнецовой (Ленина), в саду «Альгамбра», на Красном проспекте, возле железнодорожного вокзала, Военного городка и так далее.

«Часто встречались притоны в “нахаловках” – там были все условия для этого: скученность населения, редкие визиты милиции и возможность скрыться в путанице улиц. О масштабах этого явления можно судить по тому факту, что за первый квартал 1926 года уголовный розыск обнаружил 140 притонов в городе», — поясняет Кокоулин.

Специалист добавил, что за первую четверть 1926 года сотрудники уголовного розыска обнаружили 140 действующих притонов в Новониколаевске.

Подробнее о борьбе с проституцией в Новониколаевске в начале XX века — в расширенном материале «Сиб.фм».