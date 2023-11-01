Космонавт из Новосибирска Анна Кикина высказалась о съёмках в сиквеле «Вызова»

Новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала о съёмках продолжения «Вызова».

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска прокомментировала съёмки продолжения фильма «Вызов». Об этом сообщили в РИА «Новости».

«Если бы эта задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием приняла в этом участие. Но, в первую очередь, это моя работа», — подчеркнула Анна Кикина.

Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в отряде «Роскосмоса». В прошлом году она прибыла на МКС на корабле crew dragon. Она была на орбите 157 дней.

Ранее новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала, какую слушает музыку во время полётов.

Напомним, что Космонавт Анна Кикина считает, что женщины боятся поступать в отряд космонавтов.