Квартира в Москве или автомобиль: что предлагает россиянам известная торговая сеть

Ни для кого не секрет, что в преддверии Нового года нагрузка на работников сферы торговли существенно возрастает.

Подготовка к новогоднему мероприятию требует огромного количества усилий. Стеллажи с товаром необходимо заполнять, создавая атмосферу праздника. Дополнительные кассы открываются, чтобы обеспечить быстрое обслуживание покупателей. Работники должны быть готовы к неравномерному потоку посетителей, в том числе и в поздние часы, когда многие спешат купить последние подарки. Это время также требует от работников сферы торговли высокого уровня внимания к деталям, качественного обслуживания и умения справляться с возникшими проблемами.

В связи с этим многие компании прибегают к разным способам мотивации сотрудников. Одни выписывают премии, другие пытаются предоставить иные бонусные программы.

Как выяснил Сиб.фм, в преддверии высокого сезона торговая сеть Пятёрочка с 1 ноября запускает масштабную акцию. Принять участие в ней могут все действующие сотрудники компании, а также те, кто присоединится к команде ритейлера до конца года.

В качестве призов заявлены: бытовая техника, смартфоны, промокоды на приобретение товаров, квартира в Москве, а также автомобиль.

Известно, что участие в розыгрыше примут более 300 тысяч сотрудников, которые уже работают в торговой сети Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик, логистической компании Х5 Транспорт, бизнес-единице Х5 Доставка и других.

Как заявляют сотрудники, главное условие – пройти вместе с командой высокий сезон, то есть ноябрь и декабрь. За работу в эти два месяца будут начислены виртуальные баллы. По итогам в январе 2024 года с помощью рандомайзера объявят победителей. Многие сотрудники ритейлера уже организовали бурное обсуждение данной акции в социальных сетях. Итоги пообещали ждать с нетерпением.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области новые меры господдержки позволили увеличить вылов рыбы.