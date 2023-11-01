Новосибирскую область накроет снегопадом в начале ноября

Атлантический циклон со снегопадом накроет Новосибирскую область.

Как сообщают метеорологи, в первые дни ноября на Новосибирскую область надвигается мощный циклон с Атлантики. Уже со 2-3 ноября в регионе начнутся снегопады, дневная температура будет держаться на минусовых значениях.

По данным сервиса «Яндекс Погода», снег будет идти в Новосибирске 2 и 3 ноября.

Днем столбик термометра покажет от –3 до –8 градусов. В субботу снег прекратится, но вечером в воскресенье, 5 ноября, вновь начнется снегопад.

В понедельник 4 ноября будет пасмурно. Температура воздуха станет –2 градуса днем и до –5 градусов ночью.

Напомним, что в Новосибирск грядёт сильное похолодание в середине ноября. В ночное время температура воздуха опустится до –15 градусов, а днём будет около –8 градусов без осадков.