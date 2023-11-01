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общество проиcшествия

Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре

Фото: МК-Новосибирск

Опубликованы фото погибших в октябре 2023 года участников спецоперации из Новосибирской области.

В октябре еще несколько бойцов из Новосибирской области героически погибли при исполнении воинского долга в зоне спецоперации.

Подборку фотографий погибших бойцов на СВО из Новосибирской области опубликовало издание МК-Новосибирск.

Среди тех, с кем простились в октябре:

28-летний машинист поезда Новосибирского метрополитена Данила Крапивин.

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 2

29-летний командир саперно-минерного взвода из Куйбышева Роман Крищенко.

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 3

27-летний спецназовец из Барабинского района Евгений Глущенко, попавший под минометный обстрел вместе с группой, которой командовал.

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 4

Многие погибшие бойцы из Новосибирской области награждены Орденом Мужества посмертно.

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 5

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 6

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 7

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 8

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 9

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 10

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 11

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 12

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 13

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 14

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 15

Фото Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре 16

Точное число погибших в октябре неизвестно. Некоторые из тех, с кем простились в Новосибирской области во второй месяц осени, погибли в зоне СВО еще в сентябре.

Напомним, что опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в первой половине октября 2023 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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