Опубликованы фото участников СВО из Новосибирской области, погибших в октябре

Опубликованы фото погибших в октябре 2023 года участников спецоперации из Новосибирской области.

В октябре еще несколько бойцов из Новосибирской области героически погибли при исполнении воинского долга в зоне спецоперации.

Подборку фотографий погибших бойцов на СВО из Новосибирской области опубликовало издание МК-Новосибирск.

Среди тех, с кем простились в октябре:

28-летний машинист поезда Новосибирского метрополитена Данила Крапивин.

29-летний командир саперно-минерного взвода из Куйбышева Роман Крищенко.

27-летний спецназовец из Барабинского района Евгений Глущенко, попавший под минометный обстрел вместе с группой, которой командовал.

Многие погибшие бойцы из Новосибирской области награждены Орденом Мужества посмертно.

Точное число погибших в октябре неизвестно. Некоторые из тех, с кем простились в Новосибирской области во второй месяц осени, погибли в зоне СВО еще в сентябре.

Напомним, что опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в первой половине октября 2023 года.