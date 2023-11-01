Пенсионеры Новосибирска массово станут банкротами в ноябре

Пенсионеры массово станут банкротами в ноябре 2023 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, в России 30% должников — люди пенсионного и предпенсионного возраста. В большинстве случаев суммы их долгов не превышают 1 миллиона рублей.

С 3 ноября 2023 года в силу вступят изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые коснутся судебной и внесудебной процедуры. По словам юристов, получить банкротство станет проще, так как человек сможет попросить банкротство не через суд, если размер долга составляет не менее 25 тысяч рублей и не более 1 миллиона рублей.

По словам директора федеральной юридической компании «Стопдолг» Елены Зайцевой, новые условия направлены на упрощение жизни пенсионеров. Должнику нужно будет ждать год с момента выдачи исполнительного листа кредитору. После этого он должен собрать все необходимые документы и пойти с ними в МФЦ.

В отношении него начнётся процедура внесудебного банкротства. Через полгода все исполнительные производства приостанавливаются, если кредитор за это время не переведёт процесс в судебную процедуру, то долги автоматически списываются.

Напомним, что пенсионеры с 1 ноября получат прибавку.