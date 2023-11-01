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политика общество

Песков рассказал про главный приказ президента Путина на совещании с силовым блоком

Фото: Kremlin.ru

Соответствующие органы проведут следственные мероприятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что после совещания президента Владимира Путина с военными и правоохранительными органами принято решение ужесточить меры по противодействию внешнему вмешательству в дела государства.

По словам Пескова, встреча прошла в закрытом формате. Обсуждались вопросы, касающиеся информационного влияния со стороны других стран, особенно в свете происходящих событий на Ближнем Востоке. Представитель Кремля также отметил, что соответствующие органы проведут расследование в этом направлении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин сделал важное заявление о судьбе России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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