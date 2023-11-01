«Погибли 17 лошадей»: появились подробности пожара в конном клубе в Новосибирске

В Новосибирске пожар в конном клубе мог начаться из-за обычного обогревателя.

Утром 1 ноября в конном клубе «Подворье» произошел пожар, который унёс жизни 17 лошадей. Об этом корреспонденту Сиб.фм заявила женщина, сестра которой держала своих животных на постое.

«У моей сестры там лошади были, сейчас она в истерике. У неё была лошадь беременная и жеребенок — они погибли от отравления угарным газом», — поделилась собеседница.

По её словам, в конюшне было 18 лошадей, а удалось выжить только одной — Тосе.

Другие очевидцы добавили, что некоторые животные попытались самостоятельно выбраться из стойла, однако не смогли перепрыгнуть ограждение.

Предварительно, пожар начался из-за обычного обогревателя. Об этом сообщили очевидцы, ссылаясь на инспекторов МЧС, работавших на месте происшествия.

«Никаких поджогов не было. Пожарные так говорят», — отметила сибирячка.

Владелица «Подворья» Анастасия сообщила корреспонденту Сиб.фм, что на месте работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства, однако называть число погибших животных отказалась.

Её супруг, бывший совладелец бизнеса, также отказался комментировать инцидент.

«Я сейчас работаю на Алтае. Это моя бывшая конюшня. Мне очень плохо от этой новости, но комментировать я не буду», — ответил журналисту Вячеслав.

Напомним, сотрудники МЧС России успели эвакуировать одну лошадь из горящего строения. За 18 минут пожар был локализован, ещё через 31 минуту открытое горение было ликвидировано. Площадь горения составила 237 квадратных метров.