В Новосибирске сотрудники МЧС спасли лошадь при пожаре

Новосибирские пожарные ликвидировали возгорание и спасли лошадь.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, утром поступило сообщение, что на улице Степная на станции Иня-Восточная в Новосибирской области загорелась кровля конного клуба.

Как передаётся в сообщение, сотрудники МЧС России успели эвакуировать одну лошадь из горящего строения. За 18 минут пожар был локализован, ещё через 31 минуту открытое горение было ликвидировано. Площадь горения составила 237 квадратных метров.

Во время пожара хозяйка лошади была на месте и не пострадала.

Руководство клуба сообщило корреспонденту Сиб.фм, что причины пожара пока неизвестны. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликованы кадры страшного пожара на Затулинке.